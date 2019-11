Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 16 noiembrie 2019, in jurul orei 19.40, polițiștii Biroului Rutier Sebeș l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara permis de conducere. In urma testarii conducatorului…

- Astazi, 11 noiembrie 2019, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Avrig, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67C, pe raza comunei Sasciori, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile…

- Ieri, 22 octombrie 2019, polițiștii posturilor de poliție comunale Ciuruleasa și Bucium, in timp ce acționau DN 74, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Baia de Arieș, care conducea un autoturism fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile…

- Sambata, 19 octombrie 2019, in jurul orei 20.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza comunei Mihalț, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Sambata, 19 octombrie 2019, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub…

- Ieri, 16 octombrie 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii Posturilor de Poliție Bucerdea Granoasa și Valea Lunga, in timp ce acționau, in patrula de siguranța publica, pe raza localitații Bucerdea Granoasa, l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism…

- Sambata, 5 octombrie 2019, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 27 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din comuna, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Ieri, 9 septembrie 2019, in jurul orei 21.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism pe strada Craivei din Alba Iulia, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…