Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dupa-masa, in jurul orei 18.10, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat pe DN1C, in localitatea Iclod, un tanar de 20 de ani, care conducea o autoutilitara avand permisul de conducere suspendat. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea…

- La data de 06 octombrie 2023, ora 15.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Adjud au depistat in trafic, pe DN 11A, in comuna Homocea, un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 69 de ani, iar in urma verificarilor efectuate au constatat faptul ca acesta are dreptul de a conduce vehicule pe…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 septembrie, in jurul orei 08.50, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac ndash; Postul de Politie Fantanele au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Mihai…

- La data de 06 august a.c., in jurul orei 12.00, o patrula de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului a depistat in trafic, un autoturism care era condus de un barbat de 52 de ani, din comuna Rachitoasa, ce avea permisul suspendat. S-a procedat la tesatarea acestuia cu aparatul etilotest…

- “Haiduc” din Cristești, prins conducand prin Curtești deși avea permisul suspendat Un tanar din Cristești a fost prins de polițiști conducand prin comuna Curtești deși avea permisul suspendat, ingroșand numarul tot mai mare de botoșaneni care sunt penalizați pentru infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii…

- Un nou caz tipic de sfidare a legislației rutiere a fost depistat de un echipaj de la Serviciul Rutier Suceava care, miercuri seara, acționa cu radarul pistol pe E 85, zona Darmanești.In jurul orei 20.25, in timp ce se afla pe raza comunei Darmanești, echipajul a oprit un autoturism care a fost ...

- Un tanar de 21 de ani din Viișoara s-a ales cu dosar penal dupa ce a ales sa se urce la volan, deși avea dreptul de a conduce vehicule suspendat. In cursul nopții de 25 Iulie 2023, in jurul orei 00.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat pe DJ 150, in comuna [...] Articolul…

- Polițiștii au oprit in trafic, in data de 17 iulie, un tanar din Traniș care conducea prin localitate. Oamenii legii au constatat ca tanarul de 26 de ani mirosea puternic a alcool. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație alcoolica de 0,74 mg/l alcool pur in aerul…