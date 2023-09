Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sibiu reținut de procurori din Alba Iulia pentru lipsire de libertate și lovire sau alte violențe a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In urma anchetei, s-a descoperit faptul ca acesta este suspectat și de proxenetism

- Un tanar din Parincea a ajuns in arestul poliției, dupa ce ar fi furat acumulatorii de la mai multe mașini din municipiul Bacau. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizați despre faptul ca, in perioada 11-16 august, persoane necunoscute au sustras acumulatorii de la 4 autoturisme.…

- Un barbat banuit de uciderea unei persoane din orasul statiune Covasna a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna. Potrivit sursei citate, victima ar fi fost injunghiata cu mai multe lovituri de cutit, iar suspectul,…

- Politistii caraseni au retinute ieri un barbat banuit ca duminica trecut a smuls poseta unei femei pe care a imbrancit-o apoi s-a facut nevazut. Suspectul a fost depistat in localitatea Paltinis, din judetul Caras-Severin. Barbatul de 28 de ani din comuna Mehadica, e banuit ca pe 20 august, in jurul…

- Cazul ciobanului din Alba UCIS in Sibiu: Suspectul, arestat preventiv pentru 30 de zile Cazul ciobanului din Alba UCIS in Sibiu: Suspectul, arestat preventiv pentru 30 de zile Barbatul din Valcea suspectat ca a ucis un barbat in varsta de 41 de ani din județul Alba, a fost arestat preventiv pentru 30…

- Barbat din Alba, arestat preventiv dupa ce ar fi violat o femeie. Ororile pe care le-a comis Un barbat din Alba a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru infracțiunea de viol. Victima barbatului Viorel E, este o femeie in varsta de 41 de ani cu care acesta se cunoștea. Faptele pentru care barbatul…