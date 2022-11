Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit duminica in zona varfului Igniș pentru a acorda ajutor unui tanar de 15 ani care a cazut cu bicicleta și s-a accidentat. ”Actiune desfasurata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Ignis, Maramures. Un tanar de 15 ani aflat in drumetie cu…

- Un tanar de 15 ani care se afla in drumeție pe bicicleta in zona Varfului Igniș și care s-a ranit la un picior a fost recuperat duminica de salvamontiștii din Maramureș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Actiune desfasurata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Ignis , Maramures. Un tanar de 15 ani aflat in drumetie cu bicicleta impreuna cu un grup de turisti a cazut suferind un traumatism la nivelul membrului inferior stang. In urma apelului venit prin 112 , initiat de unul dintre…

- Un barbat dintr-o localitatea maramureseana a fost cautat noaptea trecuta de salvamontistii din Maramures, dupa ce a plecat la cules de ciuperci in padure, insa dimineata a fost gasit plimbandu-se pe drumul din sat, a anuntat marti directorul Serviciului Public Judetean-Salvamont Maramures, Dan Benga,…

- Acțiune de salvare a unui barbat cunoscut cu probleme medicale, plecat dupa ciuperci in zona localitații Sapanța. Alarma s-a dat aseara, insa barbatul nu a fost gasit nici la aveasta ora. Barbatul a plecat de ieri dimineața la cules de ciuperci și nu s-a mai intors la domiciliu. Bicicleta acestuia,…

- In aceste momente, SPJ Salvamont Maramureș acționeaza in zona muntoasa a Varfului Iancu din Cavnic. Un baiat de 12 ani a cazut cu un motocros in prapastie. Acesta prezinta politraumatisme. Revenim cu detalii. Foto: arhiva Source

- Un turist aflat in Poiana Boului din Muntii Gutai a alertat salvatorii montani, dupa ce a gasit un barbat cazut, constient, a informat, duminica, directorul Serviciului Public Judetean - Salvamont Maramures, Dan Benga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O noua intervenție a salvatorilor montani in zona Maramureșului Istoric. Potrivit celor de la Salvamont Maramureș, „dupa un caz nefericit cu o persoana decedata in urma unei cazaturi dintr-un copac, salvatorii montani fiind solicitați doar pentru extragerea din zona cu acces dificil și transportul decedatului…