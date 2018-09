Tamuz a dat goluri la Păuleşti In lupta cu kilogramele, in plin proces de readaptare la efort, dupa aproape doua luni de cand a semnat cu Petrolul, atacantul Toto Tamuz a regasit si “gustul golului”! E drept, doar intr-un meci amical, contra unui adversar de esalon inferior, formatia de Liga A Prahova – CS Paulesti, echipa care s-a dovedit a fi… sparing-partener perfect pentru rezervele lui Leo Grozavu, intr-un joc amical gazduit marti seara de terenul din comuna de langa Ploiesti. Tamuz a marcat de doua ori, una dintre reusite fiind de la punctul cu var, fostul international israelian si golgheter al unor echipe importante,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

