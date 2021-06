Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 3 ATP, s-a calificat pentru a XV-a oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, conform news.ro El l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-0, pe italianul Jannik Sinner, locul 19 ATP si cap de serie numarul 18, dupa un meci care…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, cap de serie numarul 24, s-a calificat pentru prima oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o luni pe tunisianca Ons Jabeur, cap de serie numarul 25, cu 6-3, 6-1, in doar 53 de minute.…

- Eliminata de Tamara Zidansek, scor (4)6-7, 1-6, în optimile turneului de la Roland Garros, Sorana Cîrstea a declarat ca momentul cheie al partidei a fost mingea de set ratata în momentul în care conducea cu 6-5 (A-40) în primul set și ca înfrângerea a venit…

- Roxen este reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021. Numele sau real este Larisa Roxana Giurgiu și are 21 de ani, fiind prietena cu muzica inca din copilarie. Tot timpul s-a simțit atrasa de lucruri noi, acesta fiind și motivul pentru care a acceptat provocarea Eurovision 2021. “In copilarie am participat…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, cap de serie 9, s-a calificat sambata in optimile turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber cu 6-4, 7-5. Alte rezultate de sambata: Ashleigh Barty (Australia/Nr.1)…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, cap de serie 9, s-a calificat sambata in optimile turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber cu 6-4, 7-5. Alte rezultate de sambata: Ashleigh Barty (Australia/Nr.1)…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, favorit 2, s-a calificat sambata in semifinalele turneului ATP de la Munchen (Germania), dotat cu premii de 419.470 euro, dupa ce l-a invins pe australianul John Millman, cap de serie 8, cu 6-3, 6-4, intr-o partida intrerupta vineri din cauza ploii. In semifinale,…

- Jucatorii de tenis Denis Shapovalov (Canada, 12 ATP, favorit nr. 3), Aslan Karatev (Rusia, 42 ATP) si Lloyd Harris (Africa de Sud, 81 ATP) s-au calificat joi in semifinalele turneului ATP de la Dubai (ATP), dotat cu premii totale in valoare de 1.897.805 dolari. Canadianul a trecut in doua…