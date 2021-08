Talibanii se asteapta la o tranzitie "pasnica" a puterii "in urmatoarele zile" , a declarat Suhail Shaheen, unul dintre purtatorii de cuvant ai insurgentilor, citat de Reuters si AFP duminica, in timp ce trupele lor incercuies capitala afgana, intampinand putina rezistenta, relateaza Reuters.



Suhail Shaheen a afirmat ca gruparea militanta islamista va proteja drepturile femeilor, precum si libertatile angajatilor din mass-media si pe diplomati.



"Asiguram locuitorii, in special in orasul Kabul, ca proprietatile lor, vietile lor sunt in siguranta", a spus purtatorul de cuvant…