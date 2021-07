Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii "par sa aiba un avantaj strategic" in prezent in Afganistan, desi victoria lor este departe de a fi asigurata, a declarat miercuri seful Statului Major american, generalul Mark Milley. El susține ca armata afgana "are mijloacele" pentru a apara tara.

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Talibanii au declarat vineri ca in prezent controleaza 85% din teritoriul Afganistanului, pe fondul ofensivei lor impotriva fortelor guvernamentale, transmite AFP, precizand ca afirmatia nu poate fi confirmata din surse independente. Intr-o conferinta de presa sustinuta la Moscova, un reprezentant…

- Retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia "la sfarsitul lunii august", a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. "Ne asteptam ca retragerea sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii august", a spus ea, dupa ce toate trupele americane si ale NATO…

- In Kunduz, capitala provinciei cu același nume, talibanii au blocat intrarea in oraș, moment similar cu cel din 2015 și 2016, cand atacurile aeriene americane i-au determinat sa se retraga. Afganistanul este atacat Aceasta acțiune apare intr-un moment greu pentru Afganistan. Trupele americane și cele…

- In districtul Arghanj Khwa, provincia nord-estica Badakshan, luptele intre talibani și forțele de securitate au durat doua zile. Autoritațile locale au anunțat ca militarii au fost fortati sa abandoneze ultimele puncte de control pe care le mai detineau.Acest district are o importanța strategica, aflandu-se…

- Talibanii ar urma sa anuleze multe dintre progresele inregistrate in ceea ce privește drepturile femeilor din Afganistan in cazul in care aceasta grupare ar recaștiga puterea odata cu retragerea trupelor occidentale, se arata intr-o evaluare publicata mar

- Talibanii au lansat multiple ofensive, in ultimele 24 de ore, in Afganistan, anunta autoritatile, la cateva zile dupa inceperea retragerii fortelor americane, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden anunta, la jumatatea lui mai, ca trupele americane urmau sa-si…