- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit talibanilor, Comitetul International…

- Potrivit talibanilor, Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) nu a facut presiuni asupra oficialilor inchisorii de a asigura ingrijiri medicale adecvate pentru cei aflati in greva foamei. "De aceea, Emiratul islamic al Afganistanului anunta retragerea angajamentului de securitate pe…

- Talibanii au intrat vineri in orasul Ghazni, capitala provinciei cu acelasi nume, la mai putin de 200 de kilometri sud de Kabul, unde luptele continua, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. Potrivit sefului politiei locale, Farid Ahmad Marshal, contactat de AFP, ''luptatorii talibani au…

- Misiunea NATO in Afganistan, Resolute Support, a respins marti informatiile potrivit carora comandantul sau, generalul John Nicholson, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa se alature unor negocieri directe cu talibanii, precizand ca aceste comentarii au fost "interpretate gresit", relateaza…

- O explozie puternica - despre care se presupune a fi un atentat sinucigaș - a avut loc duminica in capitala afgana Kabul, in apropierea sediului unui minister, cel puțin cinci persoane pierzandu-si viața, in condițiile in care angajații plecau de la birou, la o ora de varf seara, au informat oficiali…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a condamnat atacul sinucigas cu bomba care a avut loc luni in apropierea cortului in care se desfasura o reuniune a unor clerici musulmani la Kabul si si-a exprimat sustinerea fata de fatwa liderilor religiosi impotriva atentatelor sinucigase, spunand ca ele incalca…

- O masina capcana a fost detonata la intrarea in minister, dupa care mai multe persoane inarmate au patruns in sediu, conform unui oficial al politiei.Najib Danish, purtatorul de cuvant al ministerului, a confirmat ca atacul a implicat un grup de zece militanti. Cel putin un politist a fost…