- Talibanii s-au angajat sa-i lase sa plece pe americani si pe afganii in situatie de risc care se vor afla in Afganistan dupa 31 august, a declarat seful diplomatiei americane Antony Blinken, relateaza AFP si Reuters. In prezent mai sunt de evacuat circa 1.500 de americani din Afganistan…

- Germania a afirmat, miercuri, ca a primit asigurari de la talibani ca afganii vor putea parasi tara cu avioane comerciale dupa retragerea trupelor americane la 31 august, scrie AFP, potrivit News.ro.Adjunctul biroului politic al talibanilor din Qatar Sher Abbas Stanekzai "m-a asigurat ca afganii…

- ”Domnule Biden, am avut încredere în dumneavoastra. Lumea întreaga este dezamagita”, spune Fawiza Etemadi care deține un restaurant în SUA împreuna cu verișorul ei Hamid. Cei doi au privit la televizior momentul prabușirii Afganistanului în mâinile…

- Președintele american Joe Biden a promis ca va aduce acasa orice cetațean american care dorește sa paraseasca Afganistanul, dar a susținut ca nu știe deznodamantul crizei umanitare declanșate de preluarea controlului de catre talibani, intr-o declarație de presa facuta vineri de la Casa Alba. Biden…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…