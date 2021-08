Stiri pe aceeasi tema

- Câteva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sâmbata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters.…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Luptatorii talibani au ocupat trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, dupa cum au anuntat oficiali locali. Potrivit Reuters, in ultimele luni, insurgentii au preluat controlul…

- Directorul Departamentului de Comunicare al Administratiei din Afganistan a fost asasinat, vineri, intr-un atac comis de insurgentii talibani, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Afganistan, informeaza cotidianul Le Figaro. „Din nefericire, teroristii brutali si salbatici au comis…

- Trei rachete au lovit in noaptea de sambata spre duminica aeroportul din Kandahar, oras in sudul Afganistanului, unde talibanii si fortele afgane se infrunta de mai multe saptamani, au anuntat reprezentanti ai aeroportului, transmit AFP si Reuters. "Doua rachete au produs daune la pista (...)…

- Fotoreporter al agentiei Reuters, Danish Siddiqui a fost inhumat duminica seara la New Delhi, la doua zile dupa ce a fost ucis in Afganistan in timp ce acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistanul, relateaza AFP. Danish…

- Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri Reuters. Fortele de securitate…

- In districtul Arghanj Khwa, provincia nord-estica Badakshan, luptele intre talibani și forțele de securitate au durat doua zile. Autoritațile locale au anunțat ca militarii au fost fortati sa abandoneze ultimele puncte de control pe care le mai detineau.Acest district are o importanța strategica, aflandu-se…