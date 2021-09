Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii pakistanezi au revendicat un atentat sinucigas in care au fost ucisi duminica cel putin patru paramilitari pakistanezi in Quetta, in sud-vestul tarii, potrivit unui comunicat citat de Site, o organizatie americana privata care monitorizeaza site-urile jihadiste, relateaza AFP. …

- Kabulul a fost ținta unui nou atac terorist, luni dimineața. In timp ce Statele Unite ale Americii inca iși evacueaza cetațenii și aliații, 5 rachete au fost trase spre aeroportul internațional Hamid Karzai. Potrivit informațiilor din presa internaționala, sistemul antiracheta instalat la aeroport a…

- Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Emiratul islamic condamna…

- Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters. "Emiratul islamic condamna ferm…

- Autoritatile belaruse au declarat miercuri drept "extremist" un grup de hackeri care sustine ca se afla in spatele unui atac cibernetic masiv impotriva retelei informatice a Ministerului de Interne de la Minsk, in semn de protest fata de represiunea impotriva opozitiei comisa de regim, relateaza…

- Silsila Alikhil, fiica ambasadorului Afganistanului in Pakistan, a fost rapita sambata in centrul pakistaneze Islamabad, reținuta cateva ore și torturata „brutal”, au declarat oficiali din ambele țari, informeaza Associated Press . Un raport medical din spital arata ca Silsila Alikhil a fost batuta…

- Talibanii sustin ca au cucerit un post de frontiera-cheie cu Pakistanul, Spin Boldak, dupa o ofensiva de doua luni, insa autoritatile afgane dezmint, relateaza Euronews. Aceste militii fundamentaliste castiga teren, in timp ce fortele afgane, sustinute de NATO, pierd teren, in paralel cu o retragere…

- Cel putin 10 genisti au fost ucisi si alti 14 raniti intr-un atac asupra unui centru de deminare din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a anuntat miercuri Ministerul de Interne afgan, citat de AFP si dpa. "Talibanii au intrat in incinta unui organism insarcinat cu operatiuni de deminare…