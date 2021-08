Noii stapani ai Afganistanului au marsaluit triumfal marti dimineata pe aeroportul din Kabul dupa plecarea ultimilor militari americani, insotiti de oamenii lor in uniforme de forte speciale si fluturand steaguri. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a condus un grup de oficiali pe pista, iar expresia sa in general impasibila a fost inlocuita de […] The post Talibanii, marș triumfator dupa retragerea americana first appeared on Ziarul National .