Talibanii împiedică funcționarii din instituțiile publice să revină la lucru Functionarii au fost impiedicati de talibani sa revina la lucru in institutiile publice sambata, cand in Afganistan se reia saptamana de munca, au indicat mai multi dintre ei pentru France Presse, potrivit Agerpres. 'Am fost la biroul meu in aceasta dimineata, dar talibanul care era la intrare mi-a spus ca nu a primit ordin sa redeschida', a declarat Hamdullah, un functionar din Kabul. 'Ne-au spus sa ne uitam la televizor sau sa ascultam la radio anuntul privind reluarea lucrului', a adaugat el pentru AFP.

'Talibanii au inchis toate strazile pana la minister. Nu permit nimanui sa intre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii au fost împiedicati de talibani sa revina la lucru în institutiile publice sâmbata, când în Afganistan se reia saptamâna de munca, au spus mai multi dintre ei pentru AFP, potrivit Agerpres.”Am fost la biroul meu în aceasta dimineata, dar…

- Functionarii au fost impiedicati de talibani sa revina la lucru in institutiile publice sambata, cand in Afganistan se reia saptamana de munca, au indicat mai multi dintre ei pentru France Presse. 'Am fost la biroul meu in aceasta dimineata, dar talibanul care era la intrare mi-a spus ca nu a primit…

- Talibanii si-au intensificat cautarea persoanelor care au lucrat cu fortele americane si NATO, se mentioneaza intr-un document confidential al Natiunilor Unite, in pofida promisiunii insurgentilor ca nu vor incerca sa se razbune pe oponentii lor. Dupa cum relateaza France Presse, raportul, redactat…

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a aparut pentru prima data in fața camerelor de filmat, intr-o conferința de presa, dupa preluarea puterii in Afganistan. Acesta spune ca „dupa 20 de ani de lupta am expulzat strainii”. In cadrul conferinței, talibanii au incercat sa prezinte…

- Talibanii au anuntat marti o amnistie generala pentru toti functionarii publici, cerandu-le sa se intoarca la munca, la doua zile dupa ce au preluat puterea in Afganistan in urma unei ofensive-fulger, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Mii de afgani au blocat aeroportul incercand sa plece din tara, dupa ce insurgentii talibani au intrat in Kabul. Forțele americane au recurs la focuri de arma pentru a liniști mulțimea disperata.Trupele americane se afla la comanda aeroportului și ajuta la evacuarea diplomaților, dar și a civililor…

- Diplomatia rusa a apreciat luni ca situatia din Afganistan se stabilizeaza, iar talibanii asigura 'ordinea publica' dupa colapsul puterii afgane care a determinat mii de persoane sa incerce sa fuga din tara, relateaza France Presse. „Situatia la Kabul si in Afganistan se stabilizeaza. Talibanii…

- Talibanii au ocupat capitala Kabul și s-au instalat in palatul prezidential. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a aprobat trimiterea a inca 1.000 de soldati americani in zona. Au existat incidente...