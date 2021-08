Talibanii capturează capitala provinciei Baghlan din nordul Afganistanului Talibanii au confiscat marți seara Pul-e Khumri, la 200 km nord de Kabul, a opta capitala de provincie afgana care a cazut în mâinile lor în doar cinci zile, au anunțat oficialii, potrivit AFP.



"Talibanii sunt acum în oraș, și-au arborat steagul în piața centrala și la biroul guvernatorului", a declarat pentru AFP Mamoor Ahmadzai, un deputat din provincia Baghlan, a carui capitala este Pul-e Khumri. Forțele afgane se retrasesera anterior.



"Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei…

Sursa articol: hotnews.ro

