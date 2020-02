Stiri pe aceeasi tema

- Trupele SUA și ale NATO ar urma sa se retraga total din Afganistan în urmatoarele 14 luni SUA și aliații sai din NATO au fost de acord cu retragerea trupelor din Afganistan în urmatoarele 14 luni, daca militanții talibani vor respecta acordul semnat sâmbata, transmit Reuters…

- Statele Unite si talibanii au semnat, sambata, la Doha, un acord ce ar putea duce la finalul razboiului din Afganistan inceput dupa atacurile din 11 septembrie 2001.SUA si aliatii NATO au convenit sa isi retraga trupele din Afganistan in decurs de 14 luni, daca militantii respecta acordul.…

- Semnarea acordului de la Doha pare a fi un uriaș pas inainte in pacificare Afganistanului. SUA si aliatii lor isi vor retrage toate fortele din Afganistan in termen de 14 luni daca talibanii isi respecta angajamentele, potrivit unui comunicat comun emis sambata de guvernele american si afgan, transmit…

- Gruparea talibana le-a ordonat tuturor luptatorilor sai sa-si inceteze operatiunile sambata in cinstea semnarii acordului cu SUA la Doha, menit sa aduca pacea in Afganistan, transmit dpa si Reuters potrivit Agerpres. 'Mujahedinii vor fi in modul defensiv astazi pentru fericirea natiunii datorata…

- O delegatie de 31 de membri a talibanilor a sosit in Qatar pentru a semna un acord de retragere a trupelor americane ce ar putea pune capat razboiului din Afganistan, au declarat sambata responsabili ai gruparii islamiste, transmite Reuters potrivit Agerpres. SUA si talibanii urmeaza sa semneze,…

- Forte ale armatei afgane si luptatori talibani au purtat lupte în regiunea din centrul tarii unde luni s-a prabusit un avion militar american, transmite Reuters, citând surse oficiale. Forte ale guvernului încearca sa ajunga la epava avionului, aflata într-o zona controlata de…

- Avionul prabusit luni in Afganistan era un avion militar american de mici dimensiuni, au declarat demnitari din SUA, sub acoperirea anonimatului, pentru Reuters.Sursele respective au indicat ca deocamdata nu exista dovezi ca aparatul de zbor a fost doborat de inamici, informeaza agerpres.ro.…

- Acest deces intervine in timp ce Washingtonul si talibanii incearca sa ajunga la un acord asupra retragerii fortelor americane din Afganistan. Presedintele american Donald Trump a intrerupt la inceputul lui septembrie acest dialog, dupa un atentat revendicat de insurgenti la Kabul, soldat cu 12 morti,…