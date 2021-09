Noii conducatori ai Afganistanului vor recunoastere diplomatica si sprijin financiar din partea Germaniei, a declarat Die Welt principalul purtator de cuvant al miscarii islamiste, Zabihullah Mujahid. „Dorim relatii diplomatice puternice si oficiale cu Germania”, a insistat Zabihullah Mujahid. Talibanii mai vor din partea Berlinului sprijin financiar, ajutoare umanitare si cooperare in domeniile sanatatii, agriculturii si […] The post Talibanii au cerut Germaniei sprijin financiar și recunoaștere internaționala first appeared on Ziarul National .