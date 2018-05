Stiri pe aceeasi tema

- Militanti talibani au luat cu asalt capitala provinciei Farah din vestul Afganistanului, iar in prezent au loc lupte intense intre militanti si fortele locale de securitate, a anuntat un oficial local, potrivit dpa, scrie agerpres.ro. Luptele au inceput marti in jurul orelor locale 02:00 (luni,…

- Cel puțin o suta de persoane, printre care mulți erau copii, au fost ucise luni, in urma uni bombardament intreprins de aviatia afgana asupra unei scoli coranice. Incidentul a avut loc in nord-estul Afganistanului. Raidul a avut lor luni la pranz, in timpul unei ceremonii pentru inmanarea…

- Cel putin 100 de persoane – inclusiv numerosi copii – au fost ucise si ranite luni in bombardamentul aviatiei afgane la o scoala coranica, in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor spitalicesc si al securitatii disponibile, relateaza AFP, transmite News.ro . La o zi dupa acest raid al fortelor…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Statele Unite susțin ca Rusia furnizeaza armament talibanilor in Afganistan. Șeful forțelor americane din Afganistan, generalul John Nicholson a spus intr-un interviu acordat pentru BBC ca a vazut “o activitate destabilizanta a rușilor”. El a spus ca se face contrabanda cu arme rusești peste granița…

- Am avut ocazia rara de a zbura cu un elicopter american Black Hawk deasupra unei parți a provinciei Kandahar, acolo unde este situata și baza aeriana NATO. Forțele Statelor Unite efectueaza, la un anumit interval de timp, zboruri de recunoaștere in zona. Foto: Ionuț Iordachescu Perspectiva din elicopter…

- Jurnal de front din Afganistan. Jurnaliștii Libertatea Dragoș Sasu si Ionuț Iordanescu vor transmite, timp de doua saptamani, din inima celui mai lung razboi din istoria moderna. Inceput in urma cu 17 ani, razboiul din Afganistan si-a dorit sa alunge de la putere gruparile extremiste care protejau…