Talibanii afgani invită China să contribuie la dezvoltarea ţării China a jucat un rol constructiv în promovarea pacii si a reconcilierii în Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvânt al talibanilor Suhail Shaheen, informeaza vineri Reuters și Agerpres.



Insurgentii au preluat controlul asupra tarii la sfârsitul saptamânii, ceea ce a determinat mii de civili si aliati militari afgani sa îsi doreasca sa paraseasca Afganistanul, de teama unor actiuni represive din partea talibanilor. Multi afgani se tem de revenirea la o interpretare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

