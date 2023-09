Tâlhărie într-un magazin de bricolaj din Craiova Procurorii craioveni au dispus plasarea sub control judiciar a unui barbat de 52 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de talharie calificata. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 31 august, barbatul ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin de bricolaj. A fost observat de un agent de paza, care a fost lovit de barbatul de 52 de ani. In iulie, un barbat de 45 de ani a fost arestat preventiv dupa un incident asemanator. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca suspectul a lovit un agent de paza. In final a fost imobilizat si predat politistilor care au venit la locul incidentului.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Doi barbați din Bistrița-Nasaud au fost trimiși in judecata de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, in martie anul trecut, intr-un dosar care vizeaza comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului materiilor explozive si braconaj in modalitatea „tentativa de a practica…

- Politistii de la Sectia 3 Craiova au dispus retinerea a doi tineri de 24 si 32 de ani, acuzati de lovire sau alte violente, amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice si folosirea de obiecte periculoase. Potrivit oamenilor legii, luni dupa-amiaza, cei doi au agresat trei tineri cu varstele cuprinse…

- Judecatoria Craiova a condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 40 de ani, din comuna Malu Mare, acuzat de comiterea infractiunii de ultraj. Potrivit oamenilor legii, pe 25 martie, barbatul a distrus masina fratele sau, dupa care a atacat un politist. Pentru a-si scapa…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus, sambata, arestarea preventiva a unui barbat de 45 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de talharie. Potrivit oamenilor legii, barbatul a sustras mai multe bunuri dintr-un supermarket de pe strada Brestei. Pentru a scapa, l-a agresat pe agentul de…

- Un barbat din Craiova a fost arestat dupa ce a furat mai multe produse dint-un magazin din oraș. „In noaptea de 15 iulie, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 45 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infracțiunii de talharie. In…

- Judecatoria Craiova a dispus, ieri, arestarea a doi tineri de 17 si 19 ani, acuzati de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Politistii doljeni au precizat ca cei doi au agresat un tanar de 22 de ani, din localitatea Bucovat. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, in cartierul…

- Politistii doljeni au dispus retinerea unui barbat de 33 de ani, din Craiova, suspectat de incalcarea ordinului de protectie, amenintare si lovire sau alte violente. Potrivit oamenilor legii, barbatul a incalcat ordinului de protectie si a mers la locul de munca al fostei concubine. Politistii spun…