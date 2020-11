Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș au depistat in trafic un barbat de 56 de ani, din Apateu, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 794, pe raza localitații Berechiu, fara permis. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca numerele de inmatriculare aplicate sunt ... The post Inconștient la volan,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II - judetul Arad au depistat unsprezece tineri din... The post Unsprezece tineri din Afganistan, depistați ascunsi in doua TIR-uri la o vama din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Ies la iveala fapte socante, facute cu complicitatea politistilor din Oradea, dintr-un dosar penal ajuns in faza finala a cercetarilor. The post Caz halucinant in vestul țarii! Fiul unui miliardar ar fi participat la perchezitii cu politistii, cu vesta si cagula, si a fost lasat sa caute in bazele de…

- Polițiștii hunedoreni au avut parte de o surpriza in momentul in care au oprit, pentru un control de rutina, un atelaj care circula pe o strada... The post Incarcatura surpriza din caruța. Descoperirea facuta de polițiști, in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii oradeni au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce, sambata seara, in timpul unui control... The post Nunta cu 350 de invitați, intrerupta in vestul țarii. Socrul mare e un fost polițist appeared first on Renasterea banateana .

- Doua femei s-au luat la bataie in fața unei secții de votare. Se pare ca una dintre ele o filma pe cealalta, fara acceptul acesteia, cu telefonul mobil. Oricum, consatenii spun ca intre cele doua exista un conflict mai vechi. The post Bataie intre doua femei, in fața unei secții de votare din vestul…

- Peste 50 de migranti sirieni si palestinieni au fost prinsi, luni dimineata, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si un microbuz de marfa, ei fiind prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) ... The post Surpriza pentru polițiștii de frontiera din vestul țarii.…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au gasit ascunși intr-un TIR incarcat cu piese auto 25 de cetațeni din Siria și Palestina, care... The post 25 de sirieni și palestinieni, ascunși intr-un TIR cu piese auto, prinși in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .