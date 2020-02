Individul a fost arestat pentru 30 de zile. „Politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au identificat un tanar de 23 de ani, din comuna Tibana, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor s-a constatat faptul ca, la data de 4 februarie, in timp ce s-ar fi aflat pe raza comunei Tibana, prin acte de violenta, acesta l-ar fi deposedat pe un barbat de 65 de ani, de suma de 2.000 lei. In baza probatoriului administrat, tanarul (...)