- Andrew Fletcher, membru fondator al formatiei Depeche Mode, a murit joi la varsta de 60 de ani, informeaza The Guardian. Anuntul a fost postat pe contul de Twitter al formatiei Depeche Mode. „Suntem socati si plini de o tristete coplesitoare, in urma decesului prietenului nostru drag, membru de familie…

- Iancu Popovici, un mare instrumentalist al muzicii populare din vestul tarii s-a stins noaptea trecuta in urma unui infarct. Avea varsta de 58 de ani. Talentatul trompetist a colaborat de-a lungul carierei cu artisti de marca din zona Banatului si nu numai. Fiind apreciat chiar si peste granita, in…

- In lungmetrajul sau de debut, „Metronom”, selecționat la Cannes in competiția Un Certain Regard, Alexandru Belc masoara reglajele dintre tradare și compromis intr-o poveste plasata in toamna lui 1972. Intr-un interviu pentru Libertatea, Belc vorbește despre cum a reconstituit atmosfera anilor ’70 ai…

- “Va place Adi Minune?”, “Cate vedete are folclorul romanesc?”, “V-a ajutat doctoratul sa horiți mai bine?”, “Cine este in muzica?”, sunt doar o parte din intrebarile pe care Denise Rifai i le-a adresat rapsodului Grigore Leșe. Grigore Leșe, rapsodul Țarii Lapușului, a facut confesiuni surprinzatoare…

- ”Apel pentru pace prin muzica”, acesta este titlul spectacolului care va fi gazduit vineri seara de Old School Cafe-Pub. Intr-o perioada in care dincolo de granița nordica a Romaniei se poarta un razboi sangeros, la Botoșani se fac punți prin muzica.