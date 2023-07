Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Seful politicii externe a Chinei, Wang Yi, a avut joi intalniri bilaterale cu ministrii de externe din Rusia si Statele Unite, in Indonezia, in marja unei reuniuni ASEAN, organizatia care reuneste tari din Asia de Sud-Est, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Wang Yi reprezinta China la reuniunile…

- Elevii olimpici romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica (OIM) 2023 din Japonia, aducand Romania pe locul 1 in Europa și pe locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, potrivit rezultatelor confirmate marți dupa-amiaza, 11 iulie,…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca relațiile dintre Statele Unite și China sint pe drumul cel bun, noteaza Reuters. "Sintem pe drumul cel bun aici [in relațiile dintre SUA și China]", a declarat Biden, citat de agenție. Președintele a adaugat ca s-au facut progrese in aceasta privința. Joe…

- Daca vrei sa mergi in vacanța și te intrebi ce sa vizitezi in Brazilia, ei bine afla ca va fi greu sa reușești sa vezi totul intr-o singura calatorie. Brazilia este una dintre populare destinații de vacanța și este plina de culoare și arome. Despre BraziliaBrazilia, oficial Republica Federativa a Braziliei,…

- Cea mai buna polita de asigurare pentru ceilalti membri ai G7, grupul celor mai bogate sapte democratii, este sa intensifice sprijinul pentru Ucraina, sa promoveze comertul liber si sa accelereze actiunile privind incalzirea globala, arata Reuters intr-o analiza. Desigur, este departe de a fi sigur…

- La Beijing au ajuns la concluzia ca America va face orice pentru a ține China la pamant. La Washington, sunt ferm convinși ca China planuiește sa inlocuiasca Statele Unite ca putere mondiala. Pentru o analiza care da de gandit a acestui antagonism in creștere - și pentru un plan de prevenire a producerii…

- Taiwanul domina in acest moment sectorul crucial al microcipurilor de 10 nanometri, care sunt considerate esențiale in actuala cursa a inarmarilor dar și pentru industria auto. Specialiștii spun ca acesta este unul dintre principalele motive ale disputei intre SUA și China.In cazul in care China ar…