Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul urmeaza sa organizeze saptamana aceasta exercitii militare - cu munitie reala - de simulare a apararii insulei de o invazie chineza, anunta luni oficiali, in contextul in care China efectueaza noi exercitii militare in zona insulei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Taiwanul urmeaza sa organizeze saptamana aceasta exercitii militare - cu munitie reala - de simulare a apararii insulei de o invazie chineza, anunta luni oficiali, in contextul in care China efectueaza noi exercitii militare in zona insulei, relateaza AFP.

- Oficialii taiwanezi au declarat ca avioanele și navele de razboi chineze au simulat sambata un atac asupra insulei, ca parte a represaliilor Beijingului pentru vizita in aceasta țara a președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, scrie Reut

- Armata chineza a inceput joi cele mai ample manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului, un raspuns dur la vizita pe insula a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi. Deși vizita sa in teritoriul revendicat de China a durat mai puțin de 24 de ore, Pelosi a starnit…

- Nancy Pelosi a aterizat pe aeroportul din Taipei marți seara. SUA au transmis Chinei ca Pelosi are dreptul sa viziteze Taiwanul și ca nu trebuie sa transforme evenimentul intr-o criza. Este prima vizita in Taiwan a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA din ultimii 25 de ani. The post Nancy…

- Guvernul de la Beijing a condamnat vehement, marți seara, vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Totodata, Beijingul a anunțat ca urmeaza sa efectueze exerciții militare maritime și aeriene cu muniție reala in ju

- Preconizata vizita a președintei Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan este ”pe deplin o provocare”, iar o astfel de calatorie va pune Statele Unite in fața unei disensiuni cu Beijingul, a avertizat marți Kremlinul, citat de Reuters.„Nu putem spune cu certitudine in acest moment daca…