- Singura iesire din criza in relatiile americano-chineze declansata de vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, este ca Statele Unite sa-si rectifice imediat greselile, a declarat vineri un oficial chinez de rang inalt de la ambasada chineza la Washington, relateaza…

- Nancy Pelosi a aterizat pe aeroportul din Taipei marți seara. SUA au transmis Chinei ca Pelosi are dreptul sa viziteze Taiwanul și ca nu trebuie sa transforme evenimentul intr-o criza. Este prima vizita in Taiwan a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA din ultimii 25 de ani. The post Nancy…

- Guvernul de la Beijing a condamnat vehement, marți seara, vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Totodata, Beijingul a anunțat ca urmeaza sa efectueze exerciții militare maritime și aeriene cu muniție reala in ju

- Ambasadorul chinez in Franța, Lou Shay, a declarat ca țara sa a ramas ferma in decizia de a „readuce Taiwanul sub control” exclusiv chinezesc. Lou Shay a vorbit intr-un interviu pentru ziarul francez Livre Noir despre relațiile tensionate dintre China și Taiwan. Fii la curent cu cele mai noi…

- China va ''lupta pana la capat'' pentru a impiedica Taiwanul sa-si declare independenta, a declarat duminica ministrul chinez al Apararii,Wei Fenghe, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing si Washington cu privire la acest subiect, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata chineza a efectuat de vineri pana duminica exercitii militare la scara mare in cadrul carora a inconjurat insula Taiwan. Un analist militar chinez citat de presa de stat le-a numit „repetitie a unei posibile actiuni reale”, relateaza American Military News.