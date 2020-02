Stiri pe aceeasi tema

- National Prayer Breakfast are loc anual din 1930 (cu întreruperi) și îi întrunește pe aproape toți senatorii și congresmanii americani în funcție și retrași. La eveniment sunt invitați și politicieni din peste 100 de țari, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri. La fiecare…

- Armata chineza va trimite 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a informat duminica agentia de presa chineza Xinhua, relateaza dpa, transmite AGERPRES . Incepand de saptamana viitoare, personal…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat, la o cina cu donatori - organizata la Trump Hotel in Washington -, sa fie ”scapat” de ambasadoarea Statelor Unite in Ucraina Marie Yovanovitch, potrivit unei inregistrari video datata la 30 aprilie 2018, difuzata in presa americana pe fondul procesului…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau irakian Barham Saleh au convenit miercuri, la Davos, asupra necesitatii ca prezenta militara a Statelor Unite in Irak sa fie mentinuta, a comunicat Casa Alba, potrivit AFP. 'Cei doi lideri au cazut de acord asupra importantei de a continua cooperarea…

- Printul iranian in exil Reza Pahlavi, fiul ultimului sah al Iranului, a prezis miercuri caderea Republicii Islamice in urmatoarele luni, indemnand occidentalii sa nu negocieze cu regimul de la Teheran, relateaza France Presse.La o conferinta la Washington, el a facut o paralela intre manifestatiile…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat marți ca era "mai mult decât clar" ca un atac pus la cale de generalul iranian Qassem Soleimani urma sa fie executat în termen de câteva zile, mai degraba decât în câteva saptamâni, relateaza…

- Senatul american l-a confirmat joi pe John Sullivan in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia, la propunerea presedintelui Donald Trump, intr-o perioada de relatii tensionate intre Washington si Moscova, transmite Reuters.

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…