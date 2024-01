Potrivit unui comunicat al Ministerului taiwanez al Apararii, 24 de avioane și cinci nave chineze au fost detectate in zona insulei Taiwan, in 24 de ore. Dintre cele 24 de avioane, 11 au trecut de linia mediana, o demarcație neoficiala intre China și Taiwan, pe care prima nu o recunoaște – și au intrat in zona de indentificare a apararii aeriene (Adiz) din sud-vest și nord, a precizat aceeași sursa, transmite BFMTV . Este cea mai importanta demonstrație de forța a Beijingului in zona insulei Taiwan , dupa alegerile prezidențiale taiwaneze, in urma carora caștigator este un susținator declarat…