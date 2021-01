Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, marti, o serie de masuri in domeniul digital, vizand principalele companii online active la nivelul Uniunii Europene, care risca o serie de sanctiuni daca incalca drepturile cetatenilor sau reglementarile concurentiale, potrivit Mediafax.

- Portarul Ciprian Tatarusanu a fost titular la AC Milan, in meciul pe care echipa lui, AC Milan, l-a castigat, joi, in deplasare, cu Slavia Praga, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Europa, potrivit news.ro. Acesta a fost al treilea meci pe care portarul roman, retras din echipa nationala,…

- Mijlocasul Razvan Marin a marcat, duminica, primul sau gol in Serie A, in meciul pe care echipa lui, Cagliari, l-a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), in deplasare, cu Verona, in etapa a 10-a.

- Clubul italian Fiorentina a anuntat miercuri ca antrenorul sau Cesare Prandelli a fost testat pozitiv la noul coronavirus, transmite France Football. "Antrenorul viola se afla deja in izolare. Grupul echipei Fiorentina va intra acum intr-o bula si va continua sa urmeze intreaga procedura prevazuta de…

- Pandemia de COVID-19 a devenit stresanta pentru noi toti, iar frica si anxietatea pot fi coplesitoare pentru adulti, dar si pentru copii. Cum resimt romanii izolarea, aflam in reportajele realizate de Cristina Tilica la „Dosar Romania”. TVR 1 – duminica, 29 noiembrie si 13 decembrie, ora 18.00.

- Spania a inregistrat numai 400 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, in medie, timp de 14 zile, fata de 530 de cazuri la inceputul lunii, a precizat Pedro Sanchez dupa un summit online G20 care a avut loc timp de doua zile. Aceasta este dovada faptului ca starea de urgenta declarata luna trecuta,…

- Cantareata pop australiana Kylie Minogue a lansat saptamana trecuta cel de-al 15-lea album de studio din discografia sa, intitulat ''Disco'', care ar putea face istorie in clasamentele muzicale britanice daca va ajunge pe prima pozitie, noteaza Reuters. In ciuda bogatului sau palmares,…

- Trei dintre cele mai populare sectiuni din programul Festivalului International de Film de Animatie Animest revin intr-o noua versiune, potrivit news.ro.Trippy, Creepy si Animusic Night vor surprinde publicul cu filme nonconformiste cu efecte-surpriza. Programul evenimentelor difuzate online, prin…