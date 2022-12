Taina cea din veac ascunsă Dintre multele desfatari pe care ni le așterne inainte Creștinismul, una este cu totul aparte: putința de a ne restitui farame din puritatea și din frumusețea nevarstniciei, cu ale ei simțaminte și sensibilitați care, odata traite, lasa urme de neuitat de-a lungul intregii noastre viețuiri. Așa se face ca prindem de veste cum reintinerim de […] Articolul Taina cea din veac ascunsa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

