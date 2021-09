Taina căsătoriei este înscrisă în Ceruri – Parintele Calistrat (Video) “Barbatilor, iubiti pe femeile voastre, dupa cum si Hristos a iubit Biserica, si S-a dat pe Sine pentru ea…” (Ef. 5, 25). Orice cuplu crestin care a dorit sa se casatoreasca a trecut prin formalitatile cununiei civile, care i-au dat validitate in societatea seculara; apoi, prin participarea lor impreuna la obisnuita Liturghie duminicala, in prezenta intregii […] The post Taina casatoriei este inscrisa in Ceruri – Parintele Calistrat (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Sa fii prieten cu Dumnezeu pe timp de pace, ca sa fie El prieten cu tine pe timp de razboi!” Dumnezeu intarziere, dar nu uita! Prevenția in credința! “Am și eu o caruța de carți citite, dar am constatat urmatorul lucru: cuvintele din ele nu au nici o treaba cu societatea lumii de […] The post Parintele…

- Va spun un cuvant greu și va rog sa il țineți minte. Capetele v-au fost puse pe umeri nu sa nu va ploua in gat, ci sa gandiți cu ele. Altfel ne punea o țigla sau o tabla! Dar ne-a facut cu ochi ca sa vedem prostia, raul, binele, lumina și intunericul. Ne-a […] The post Parintele Calistrat – SUNT…

- In zadar vii tu sa imparți sanatate cu forța daca nimeni nu este bolnav. Nu exista sanatate mai presus de sanatate. Bolnavul cauta singur spitalul. Cand ai nevoie de ceva te duci singur și iți iei sau iți faci. Nu vine cineva sa iți faca cu forța haine, ochelari sau sa iți procure hrana etc. […] The…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

- “Dumnezeul duhurilor si a tot trupul..” ”Si se va intoarce tarana in pamant, de unde s-a luat, si duhul se va intoarce la Dumnezeu, la Cel ce l-a dat pe el” (Eccl.12,7). Rugaciunea pentru morti este prilejul pentru credinciosi de a se dedica adevaratei „filozofii”, adica gandului la moarte si meditatiei…

- Nu știm ce dar este de la Dumnezeu mersul in picioare.. Caci noi spunem nemulțumiți: “Sunt sarac!” Nu ești olog, nu esti paralizat, nu ai tumori, ne ai amnezie, nu ai sceroza multipla. Sarac insemna sa fii paralizat la pat și sa nu poți sa te ridici sa iți iei o cana de […] The post Parintele Calistrat…

- Avea bunicul meu o vorba moșnegeasca de om credincios: “Nu poți sa te destrabalezi fara a platești in viața asta!” sau, “Daca curvești, nu te ajuta Dumnezeu! Nu ai voie sa-ți bați joc de sufletul cuiva”. Orice pofta are curiozitate și imaginație. S-a ințeles total greșit ca Biserica are ceva impotriva…