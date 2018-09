Taifunul Mangkhut face primele victime în Filipine Cel putin trei persoane au fost ucise si patru au fost ranite sambata in Filipine la trecerea taifunului Mangkhut, au anuntat responsabilii din domeniul gestionarii in caz de dezastre.



Consiliul national filipinez de management si reducere a riscurilor la dezastre a declarat ca bilantul se bazeaza pe rapoartele initiale si este posibil sa creasca, informeaza agentia vietnameza de presa VNA.



Taifunul Mangkhut, care a avut la un moment dat rafale maxime de 305 km/h inainte de a parasi uscatul inainte de pranz si a se indrepta spre China si Vietnam, a scazut in intensitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise si patru au fost ranite sambata in Filipine la trecerea taifunului Mangkhut, au anuntat responsabilii din domeniul gestionarii in caz de dezastre. Consiliul national...

- Cel puțin doua femei au murit sambata in Filipine dupa o alunecare de pamant, primele inregistrate in Asia de sud-est, dupa trecerea super- taifunul Mangkhut, a spus poliția, relateaza AFP. De asemenea, in Taiwan o femeie a fost ucisa dupa ce a fost maturata la propriu de marea furioasa.

- O mașina de poliție s-a rasturnat in șanț, in Timiș. Accidentul a avut loc intr-o comuna din apropierea Timișoarei iar din primele date, agentul care o conducea ar fi pierdut controlul volanului. Mașina de poliție s-a rasturnat in șanț in localitatea Remetea Mare de langa Timișoara. Autospeciala a ajuns…

- Un studiu realizat de Brookings Institution arata ca 45 dintre cele mai prospere 50 de orase ale lumii sunt din China. Sunt metropole ale inovarii, industrializate si conectate la economia globala.

- Consiliul de Securitate al ONU pare dispus sa sustina o propunere americana vizand sa usureze trimiterea de ajutoare umanitare catre Coreea de Nord, complicata de sanctiuni dure impuse Phenianului, potrivit unor documente obtinute de AFP. In Coreea de Nord, zece milioane de persoane – reprezentand aproape…

- Economia Coreei de Nord a inregistrat un declin abrupt anul trecut, dupa o crestere surprinzator de solida in 2016, iar perspectivele nu sunt foarte optimiste nici pentru perioada urmatoare. Pe fondul sanctiunilor impuse de Occident vizand programul nuclear al Phenianului, economia tarii s-a…

- Globalizarea pare sa fi ajuns la un punct de cotitura. Razboiul taxelor de import dintre SUA și China, extins acum și catre Uniunea Europeana, pare sa aiba o direcție nedorita: creșterea prețurilor pentru produsele implicate. Iar industria auto, un exemplu in domeniul comerțului internațional, are mari…

- Cel puțin o persoana a decedat, iar alte 12 au fost ranite, unele prezentand arsuri grave, in urma unei explozii produse in incinta unui spital din orașul Gatesville, statul american Texas, au anunțat autoritațile, potrivit site-ului postului CBS News, scrie Mediafax.Informațiile inițiale…