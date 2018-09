Stiri pe aceeasi tema

- 'Zborurile interne vor fi reluate maine (vineri), iar zborurile internationale vor fi reluate de indata ce vor fi finalizate pregatirile', a declarat in cadrul unei informari de presa Yoshihide Suga, purtator de cuvant al Guvernului. Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata, iar alte circa 600 au…

- Un aeroport important din vestul Japoniei a fost inchis, mii de oameni fiind evacuați, in timpului taifunului Jebi. Vezi galeria foto + 7 + 7 Aeroportul Kansai, aflat pe o insula artificiala in mijlocul marii, este un hub imporntat de transport aerian pentru orașele Osaka, Kobe și Kyoto. Acesta a fost…

- Taifunul Jebi, care a lovit marti Japonia, a lasat in urma zece morti, peste trei sute de raniti, numeroase pagube materiale si haos pe Aeroportul International Kansai, relateaza Agerpres, citand France Presse. Cea mai afectata este regiunea Osaka. Sute de ...

- Taifunul Jebi, care a traversat Japonia, a lasat in urma cel putin 11 morti, peste 600 de raniti, importante pagube materiale si haos pe Aeroportul Kansai (Osaka, vest), unde mii de pasageri au fost transferati la alt aeroport, relateaza AFP.

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis zece oameni, in timp ce alti peste 300 au fost raniti, a lasat doua milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri. Jebi a afectat doua mari orase japoneze,…

- Salvatori japonezi si-au intensificat marti eforturile, in pofida sanselor reduse de a gasi supravietuitori intre daramaturi, in urma ravagiilor facute de ploi in vestul Japoniei, unde au murit cel putin 156 de persoane, relateaza AFP. Autoritatile au anuntat ca nu au vesti despre aproximativ alti zece…

- Autoritatile au declarat ca nu au nicio veste de la cel putin zece locuitori, dupa cum a precizat Yoshihide Suga, purtatorul de cuvant al Guvernului nipon, in timp ce media locale au publicat un numar mult mai mare de persoane disparute. Cautarile si eforturile de curatare a zonei afectate se desfasoara…

- Echipele de interventie nipone continua, marti, eforturile de cautare si salvare a supravietuitorilor intemperiilor care au afectat vestul Japoniei si au provocat moartea a 141 de persoane, insa sansele de a gasi supravietuitori in molozul si pamantul uscat dupa ravagiile facute de ploile torentiale…