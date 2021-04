Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, la care vor participa și miniștrii USR-PLUS, se afla și memorandumul privind taierea sporurilor bugetarilor. Memorandumul are ca tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizarii și elaborarii cadrul legal privind salarizarea personalului platit…

- Sporurile nu trebuie inventate pentru a creste artificial venitul, ci trebuie un salariu de baza care sa reflecte valoarea muncii, considera ministrul Muncii, Raluca Turcan. Potrivit acesteia, plafonarea sporurilor nu inseamna scaderea sporurilor mai mari de acum, ci reasezarea unei bune parti…

- Legea salarizarii: Sporurile NU trebuie sa depașeasca 20% din salariul de baza. Raluca Turcan ”Sistemul sporurilor trebuie sa fie revizuit radical” Conform declarației Ministrului Muncii, Raluca Turcan, in Romania exista 35.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Aceasta a precizat ca proiectul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, joi, ca sunt "total neadevarate" afirmatiile ministrului Muncii, Raluca Turcan, potrivit carora in sistemul de justitie nivelul sporurilor reprezinta 85% din veniturile salariale, adaugand ca aceste declaratii nu fac nimic altceva decat sa "acutizeze"…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in momentul de fața, in sistemul bugetar, exista aproximativ 60.000 de oameni care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in sistemul privat avem aproximativ 1,3 milioane de angajați platiți cu salariul minim pe economie, informeaza Mediafax. Intr-un…

- Corectarea legii salarizarii neunitare din sistemul public este o prioritate a Ministerului Muncii, a afirmat astazi, in conferința de presa, Raluca Turcan. Ea a menționat ca, in acest moment, sunt multe inechitati in sistem.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi ca pregatește un proiect de lege care va modifica legea salarizarii unitare a bugetarilor. Ea a dat doua detalii despre modificarile pe care le va propune, legate de plafonul sporurilor adaugate la salariul de baza al bugetarilor, precizeaza g4media…