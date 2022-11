Tactică diabolică.S-a întors Planul de foamete al Rusiei Pana saptamana trecuta, perspectiva foametei la nivel mondial a disparut de pe prima pagina a ziarelor, dar in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei o posibilitate sinistra a inceput sa prinda contur. Ucraina este un granar. Produsele sale hranesc intreaga lume. Iar Rusia, știind acest lucru, a pus la cale un plan. Soldații sai ar putea distruge […] The post Tactica diabolica.S-a intors Planul de foamete al Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

