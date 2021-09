Tablourile din bucătărie - gaură în buget sau secretul unei zile relaxate pentru întreaga familie? In cultura noastra bucataria reprezinta atat camera in care este gatita mancarea, cat și cea in care familia se aduna pentru a se bucura impreuna de o masa delicioasa. Chiar daca in ultimele decenii tradiția și-a pierdut din importanța de odinioara, exista inca multe familii care se aduna la masa macar o data pe zi. Tocmai pentru ca era un spațiu in care se gatea zilnic, fiind constant plin de aburi și miros de mancare, elementele de decor au picat intotdeauna pe un plan secundar. In plus, bugetul era o mare problema, oamenii preferand sa cheltuie banii puțini pe care ii aveau pe lucruri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

