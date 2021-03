Stiri pe aceeasi tema

- 5 martie 1953 Ora 16 nu insemna sfarșitul zilei de munca, ci sfarșitul muncii de zi, cea mai scurta. Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – La moartea tiranului absolut apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „E autul meu! Da-mi-l, ma, e al meu! Plec cu el acasa…” – Flavius Stoican, antrenor, 28. 03. 2018 Subiectul Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Cat de sfant e varu… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ieri am vazut pentru prima data in acest an, ghiocei. Nu-mi aduc sa mai fi vazut ghiocei atat de devreme, Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Actualitatea nu ma inspira apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ieri am vazut pentru prima data in acest an, ghiocei. Nu-mi aduc sa mai fi vazut ghiocei atat de devreme, Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin – Actualitatea nu ma inspira apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr-o zi, binecunoscutul și eruditul Toma d’Aquino era fix in aceeași situație in care avea sa fie peste mulți, foarte Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Mari invațatori ai lumii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Femeile din generația mea sunt vaduve de martiri!” (Nadejda Mandelștam) In tableta de astazi, pe care o scriu de ziua Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – O mie și ceva de nopți sovietice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prefectul Radu Bud a mediat astazi organizarea, in sistem videoconferința, a unei intalniri intre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA, SEARCH Corporation, in calitate de proiectant, și autoritați locale, pentru gasirea celei mai bune și rapide soluții de implementare…

- -Consiliul Sindical al Judetului Dambovita a conferit „Drapelul productiei”, sindicatului … Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – Aprilie 1948 – spicuiri din presa targovisteana apare prima data in Gazeta Dambovitei .