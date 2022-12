Una dintre cele mai recente „revoluții” in materie de tehnologie și arta este arta generata de catre inteligența artificiala. Este unul dintre lucrurile cu o popularitate crescanda in momentul de fața, internetul fiind inundat de astfel de imagini, oamenii sunt curioși, descarca și platesc aplicații pentru a incerca ce-l mai nou trend. Dincolo de acest caracter inovator, numeroase probleme ale mentalitații societații contemporane ies la suprafața din cadrul acestui nou fenomen. In primul rand, se poate vorbi despre o abandonare a eticii prin prisma ignorarii dreptului de proprietate intelectuala.…