- Nicolae Ceaușescu a fost un dictator interesat foarte mult de avere. Fostul președinte avea o fabrica secreta de diamante și planuia sa fuga din țara cu peste 24 de tone cu doar cateva zile inainte de marea revoluție

- Primul constantean ucis la Revolutia din Decembrie 1989 a fost asasinat la Timisoara. Numele lui era Lorent Fecioru, avea 38 ani si se stabilise de un timp in orasul de pe malul Begai. Ironic, Lorent Fecioru era nascut in aceeasi zi cu Nicolae Ceausescu – 26 ianuarie.

- In urma cu exact 30 de ani, cand au vazut ca Armata si-a indreptat armele inspre popor, tot mai multi timisoreni au iesit in strada. Oamenii circulau pe strazi in grupuri mari, in incercarea de a aduna, alaturi de ei si mai multi camarazi care sa strige impotriva regimului comunist si a lui Nicolae…

- Ies la iveala secrete tulburatoare, la trei decenii de la Revolutie. Cu cateva ore inainte ca Nicolae si Elena Ceausescu sa fie executati la Targoviste, dictatorul a fost la un pas sa preia din nou conducerea Romaniei. Colonelul Ionel Boeru, comandatul plutonului, a povestit tot ce s-a intamplat in…

- Foarte multe informații contradictorii despre soții Ceaușescu au fost vehiculate in spațiul public dupa Revoluția din 1989. Pentru a afla cați bani avea in conturi familia Ceaușescu, anchetatorii s-au pus pe treaba și au deschis mai multe investigații la scurt timp dupa caderea regimului comunist. Anchetatorii…

- Nicolae Ceaușescu și Elena au fost casatoriți pana cand moartea i-a desparțit, mai exact pe 25 decembrie 1989, atunci cand au fost executați impreuna. Cei doi iși sarbatoreau anii de casnicie pe 23 decembrie, insa in acel an au omis sa mai faca acest lucru. Totuși, pe 23 decembrie 1988, Nicolae Ceuașescu…

- Cele mai incitante documentare ale ultimilor ani, un film romanesc in avanpremiera și o serie de filme despre Revoluția din ’89, in singurul festival de film documentar si drepturile omului din Romania ,One World Romania”. Pentru prima data in Brasov, festivalul „One World Romania la Brașov” se va desfașura…

Filmul secret al lui Ceaușescu, despre Romania, pentru generația anului 2080. Imagini cu viața traita de romani in perioada comunista