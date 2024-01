Tabere de iarnă, pentru studenți In taberele de iarna se pot inscrie studentii care urmeaza cursuri universitare – licența, master și doctorat din institutiile de invatamant superior de stat. Studenții sunt selectati de catre fiecare instituție de invațamant in parte, in functie de o serie de criterii: cazuri sociale, studenti cu rezultate deosebite la invatatura, studenti care activeaza in cadrul […] Articolul Tabere de iarna, pentru studenți a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

