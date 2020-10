Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajați ai companiei Amenajare Edilitara și Salubrizare SA, aflata in subordinea Primariei Sectorului 5, au protestat marți in fața primariei conduse de Daniel Florea, nemulțumimți ca nu și-au primit salariile pe ultima luna.Oamenii au huiduit și au strigat „Hoții!” și „Dați-ne banii!”, ingramadiți…

- N. D. La Ploiesti va avea loc o noua editie a Taberei Internaționale de Sculptura Monumentala, prilej cu care Parcul Municipal Vest urmeaza sa se imbogateasca, din aceasta toamna, cu noi obiecte de arta. Pentru buna organizare a acestui eveniment a fost anuntata deja si o lunga lista a institutiilor…

- La propunerea primarului Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, Consiliul Local a aprobat, in ședința ordinara a lunii august, hotararea privind majorarea bugetului local cu suma de 1.584.000 lei, astfel incat sa fie majorate creditele bugetare pentru capitolele invațamant, sanatate, asigurari și asistența…

- Persoanele varstnice din Huși vor beneficia de servicii sociale la domiciliu oferite de Asociația „Filantropia Ortodoxa”, prin Așezamantul Social „Sfanta Mare Mucenita Chiriachi”, informeaza arhiepiscopia.Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, Așezamantul Social…

- N. Dumitrescu Dupa ce, miercuri, au depus dosarele de candidatura pentru Primaria Ploiesti, respectiv Consiliul Local, ieri, organizatiile judetene ale PNL, USR si PLUS au depus, la Biroul Electoral Judetean Prahova, listele comune de candidați și semnaturile necesare pentru alegerile locale din 27…

- N.Dumitrescu Conducerea Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova continua sa arate faptul ca, indiferent de vremuri, așa cum sunt cele pe care umanitatea le traiește astazi, din cauza pandemiei, actul cultural, sub toate formele sale, dar și manifestarile cu caracter științific au rolul lor bine…

- Administratia judeteana intentioneaza achizitia cladirii pentru a reloca Muzeul ”I.L. Caragiale” N. Dumitrescu Cladire devenita simbol al orașului și datorita faptului ca, de-a lungul zecilor de ani, aici și-au unit destinele foarte multe cupluri, Casa Casatoriilor din Ploiești, ramasa in paragina,…

- „Astazi este inceputul sfarsitului pentru PSD in Prahova si pentru clanurile Cosma si Ghita in Prahova. Astazi USR, PNL si PLUS au semnat un protocol politic care consfinteste o alianta electorala pentru alegerea presedintelui Consiliului Judetean si alegerea Consiliului Judetean. U ne-a fost usor…