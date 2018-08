Stiri pe aceeasi tema

- „ENTER!” – un seminar de formare dedicat actorilor locali, regionali și naționali implicați in activitați de tineret in Romania, a debutat vineri, la Centrul de Agrement Padureni, in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport și Tineret (DJST)…

- Asociația „Calea Neamului ”, prin președintele sau medicul brașovean Mihai Tirnoveanu, a lansat in mediul on-line, in cursul zilei de ieri, o petiție intitulata „Sustinem drepturile romanilor din Harghita si Covasna”, in vederea strangerii de semnaturi pentru susținerea acesteia. „In primul rand dorim…

- Un numar de 54 de tineri – elevi și studenți, s-au angajat pe perioada vacanței de vara, conform datelor prezentate marți de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Directorul executiv al instituției, Kelemen Tibor, a declarat ca este vorba despre 49 de elevi și cinci studenți.…

- Peste 600 de reprezentanti ai minoritatilor nationale participa, in perioada 22 - 26 august, la Festivalul Intercultural ProEtnica 2018 de la Sighisoara, o manifestare unica in tara, care reuneste toate etniile recunoscute in Romania. Potrivit Asociatiei Centrul Educational pentru Tineret…

- Cateva zeci de elevi de gimnaziu, de diferite etnii, participa incepand de astazi, timp de o saptamana, la Tabara minoritaților etnice din Romania, organizata in localitatea covasneana Bicfalau, de catre Asociația multiculturala „Alteris”. Tabara a fost inițiata in urma cu 11 ani, de catre prof. dr.…

- Zeci de tineri cu dizabilitați motorii, participa zilele acestea la tabara malteza organizata in apropierea localitații covasnene Valcele. Tabara, manifestare cu tradiție, este derulata de Secretariatul General al Serviciului de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), in stransa colaborare cu filiala din Sfantu…

- Cinci tronsoane de drumuri naționale din judetele Covasna, Harghita, Neamt, Suceava si Valcea mai sunt blocate luni dimineata din cauza inundațiilor. Traficul feroviar este afectat in judetele...