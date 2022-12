Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, un nou atac intre cei aflati la conducerea Primariei Timisoara. Cosmin Tabara il acuza pe celalalt viceprimar, Ruben Latcau, de „comportamentul necolegial” și „total nepotrivit” dupa dezacordurile de ieri din sedinta CL, precum si de faptul ca a mintit in privinta maririi taxelor locale.…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș (CJT), a dat, miercuri, un ultimatum Primariei Timișoara: daca nu preda stalpii de pe DJ691, se pierde finanțarea europeana. In replica, viceprimarul Ruben Lațcau ii transmite lui Nica sa ceara ajutor in loc sa dea ultimatumuri, ținand cont ca CJ nu…

- Consiliul Judetean Timis a transmis public un ultimatum adresat Primariei Timisoara legat de extinderea la patru benzi a drumului județean 691. CJT arata ca desi a fost incheiat un protocol cu primariile Timișoara și Dumbravița pentru predarea stalpilor care trebuie mutati de pe traseu pana acum nu…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, a raspuns ultimatumului lansat de Consiliul Județean Timișoara, prin președintele Alin Nica, lansat in aceasta dimineața pe tema predarii stalpilor de susținere a rețelei de alimentare a troleibuzelor, din Dumbravița. Poziția viceprimarului vorbește de incompetența…

- „In noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii cuminti isi lustruiesc ghetutele deoarece Mos Nicolae vine pe la ei sa le aduca daruri. In politica, cei mai neascultatori primesc langa dar si o nuielusa sa le aduca aminte ca trebuie sa asculte de cei care le-au dat votul.In aceasta seara, ghetutele erau pregatite…

- Fericire mare pe intreg eșichierul politic al conducerii la cel mai inalt nivel al Primariei Timișoara. Atat viceprimarul PNL Cosmin Tabara, dar și primarul Dominic Fritz ne anunța cu bucurie ca au fost depuse oferte pentru stadionul Lego. Nu mai puțin de patru firme vor sa ia banii primariei. A fost…

- In sfarsit, stadionul de marime mai mica pe care autoritatile locale vor sa-l ridice in Calea Buziasului a atras interesul constructorilor. La a treia incercare, dupa ce primele doua licitatii au esuat. Anuntul a fost facut atat de primarul Dominic Fritz, cat si de vicele Cosmin Tabara. Aproape 25 de…