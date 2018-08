Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe va organiza, impreuna cu o serie de parteneri, un amplu program dedicat Zilei europene a mobilitații, in data de 22 septembrie, in centrul municipiului. Concursuri, prezentari legate de regulile de circulatie, demonstratii de descarcerare, demonstrații de prim-ajutor…

- A șaptea ediție a taberei intitulata „Școala Naționala de Democrație” a debutat vineri, la Centrul de Agrement Padureni, reunind zeci de tineri din țara. Invitat special al evenimentului și cel care a dat startul atelierelor din acest an a fost profesorul Cristian Pirvulescu, politolog. Tabara este…

- Douazeci si patru de elevi au participat la tabara educationala „Natura, izvorul vietii” organizata, pentru a treia oara, in perioada 30 iulie–1 august, la Bicfalau. La tabara desfasurata in organizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara — Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in judetul…

- Fotografi profesionisti, cat si amatori din intreaga lume, sunt invitați sa se inscrie pana in 31 iulie, la concursul internațional de fotografie „TransNatura”, au anunțat ieri organizatorii. Concursul, aflat la cea de-a V-a ediție, este derulat de Asociația „VADON” din Sfantu Gheorghe, concurenții…

- Cateva zeci de elevi de gimnaziu, de diferite etnii, participa incepand de astazi, timp de o saptamana, la Tabara minoritaților etnice din Romania, organizata in localitatea covasneana Bicfalau, de catre Asociația multiculturala „Alteris”. Tabara a fost inițiata in urma cu 11 ani, de catre prof. dr.…

- Zeci de tineri cu dizabilitați motorii, participa zilele acestea la tabara malteza organizata in apropierea localitații covasnene Valcele. Tabara, manifestare cu tradiție, este derulata de Secretariatul General al Serviciului de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), in stransa colaborare cu filiala din Sfantu…

- „Sa celebram ia, portul cel sfant ce ni l-a harazit Dumnezeu prin mainile bunelor și strabunelor noastre, cusut și astazi cu atata maiestrie in duhul smereniei și al rugaciunii!”- Alexandra Pintrijel Hagiu, inițiatoare Ziua Universala a iei va fi celebrata sambata, 24 iunie, in orașul-stațiune Covasna,…

- In acest week-end se desfașoara o noua ediție a Zilelor Ozunului, sarbatoare mult așteptata atat de catre locuitorii comunei, cat și de catre cei din localitațile invecinate Așa cum s-au obișnuit de cincisprezece ani incoace, locuitorii comunei Ozun vor sarbatori zilele comunei, participand la tot soiul…