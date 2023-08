Stiri pe aceeasi tema

- In data de 2 august 2023, Centrul de Cultura “George Apostu” din Bacau, in parteneriat cu Asociația Europeana a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturala, va organiza un eveniment special dedicat Zilei Europene pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului impotriva Romilor. Intalnirea va avea…

- La Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” s-a deschis incepand de marți, 25 iulie 2023, expoziția „Artisti plastici bacauani in colectiile Muzeului de Arta” – ediția a VI-a. Etapa a proiectului cultural cu același nume care a debutat in anul 2015, ediția actuala cuprinde creațiile…

- Intrucat proiectele lansate deja, care se refera la produsele culturale „Scoli de Vara” se bucura de un mare succes, Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau organizeaza, la cererea publicului, la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, o noua Școala de vara, intitulata:…

- In perioada 19 – 22 iulie 2023, Observatorul Astronomic si Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad, vor organiza cea de-a XI-a editie a Scolii de vara de Astronomie „Descopera Universul!”. Scoala de vara de Astronomie reprezinta un bun prilej pentru promovarea si popularizarea…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, prin subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin” organizeaza in perioada 12-14.07.2023, Școala de vara de inițiere in astronomie denumita: „Astronom de la mic la mare” – ediția a II-a. Este un produs cultural dedicat elevilor cu varste…

- EXPERIMENT INEDIT… Pasionatii de astronomie, dar si cei curiosi s-au bucurat la sfarsit de saptamana, de un experiment stiintific interesant si educativ prin care au patruns in tainele astronomiei. Ciprian Vintdevara si echipa departamentului de astronomie a Muzeului „Vasile Parvan”, i-a provocat pe…

- FINAL DE STAGIUNE … „Muzica nu este, cum crede atata lume, numai visare si distractie. E munca, munca grea, dar si imens de binecuvantata” spunea George Enescu la inceputurile carierei sale. Muzeul „Vasile Parvan” are deosebita bucurie de a continua intalnirile cu membrii Fundatiei Culturale „Remember…

- EVENIMENT CULTURAL… Muzeul „Vasile Parvan”, Barlad, anunța ca, vineri, 9 iunie a.c., ora 19:00, are loc vernisajul Expoziției temporare „Atelier”, eveniment realizat in colaborare cu Universitatea „Dunarea de Jos” – Facultatea de Arte din Galați. Patru tineri entuziaști și-au reunit lucrarile in acest…