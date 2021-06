Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca daca este sa ne uitam si cum a evoluat pandemia anul trecut, cu o crestere a cazurilor in toamna si, ma rog, o evolutie ciclica in acest an si jumatate care s-a scurs de la debutul pandemiei, ne asteptam ca acest ciclu sa revina. Ce ne dorim este ca intensitatea acestui al patrulea val sa nu…

- Premierul Florin Cițu face declarații contradictorii privind vaccinarea. Dupa ce in București tinerii vaccinați au primit acces liber in cluburi și pentru cei care s-au vaccinat s-au ridicat o parte din restricții deși vaccinarea nu protejeaza de infectarea cu coronavirus, Cițu anunța ca Romania…

- Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare, a declarat, joi, intr-o conferința de presa ca in ultimele 24 de ore s-au imunizat peste 1.900 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani. Medicul militar a mai subliniat ca peste 4.000 de copii din aceasta grupa de varsta au fost inscriși in platforma…

- Nicușor Dan: „Azi, la primarie, am avut oaspeți de la Chișinau – deputați ai Platformei DA in Parlamentul Republicii Moldova și consilieri ai acestei formațiuni in Consiliul Municipal Chișinau.Am discutat cu Andrei Nastase și colegii sai din Platforma DA despre posibile proiecte comune intre București…

- Platforma www.monitor-emf.ro, unde pana acum utilizatorii puteau consulta doar rezultatele nivelului de radiații masurat cu cei 150 de senzori ficși plasați de ANCOM in anumite zone urbane cu trafic intens, a fost reproiectata, dezvoltata intern și actualizata cu rezultatele celor peste 20 de mii de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca cea de-a doua doza de vaccin poate fi facuta intr-un centru diferit fața de cel in care s-a facut prima doza, daca persoana in cauza gasește un loc liber. Singura conditie in momentul de fața, spune Gheorghița,…

- Vaccinarea profesorilor din Romania este in impas. Pana la aceasta ora nici jumatate dintre ei nu s-au imunizat nici cu prima doza. Motivul principal ar fi ca profesorii intampina dificultați, in sensul ca nu știu sa foloseasca platformei de inscriere pentru vaccinare. Ministrul Educației a declarat…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID. Anunțul a fost facut astazi de presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. „Un alt element de noutate este legat de posibilitatea…