Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața in varsta de 27 de ani a vorbit intr-un interviu recent acordat publicației ‘INTERVIEW‘ despre experiența sa cu extratereștrii. Miley a spus ca intr-o seara conducea liniștita impreuna cu o prietena cand deodata a vazut o nava spațiala care a inceput sa o urmareasca. Mai mult de atat, Miley…

- Adaptarea pentru scena a albumului lui Alanis Morissette ''Jagged Little Pill'' s-a aflat joi in fruntea nominalizarilor pentru trofeele anuale Tony Awards, in contextul in care teatrele de pe Broadway vor ramane inchise pana in vara lui 2021, informeaza Reuters. ''Jagged…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- Celebra cantareata franceza Juliette Greco, care a facut duet cu interpreti precum Leo Ferre, Jacques Prevert ou Serge Gainsbourg, a murit miercuri la varsta de 93 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Superstarul muzicii pop Madonna va regiza si participa la scrierea scenariului unui film despre viata sa pentru Universal Pictures, au anuntat studiourile de productie intr-un comunicat emis marti, citat de Reuters. Madonna, in varsta de 62 de ani, va face echipa cu scenaristul ''Juno'',…

- Codruta Filip, cantareata top-model care se afla in mijlocul unui "scandal" dupa angajarea la Ministerul Sanatatii a reactionat fata de toate acuzele care i se aduc in presa si a precizat ca angajarea sa s-a facut dupa castigarea unui concurs pentru post de

- Daca mulți artiști de la noi decid sa-și faca cat mai multe tatuaje, iata ca Lidia Buble vrea sa le ștearga. Cantareața a trecut pragul tatuatorului pentru a ”uita de trecut”, deoarece nu se mai regasesc in acestea.