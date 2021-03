Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa un 2020 excelent, în care business-ul a crescut de peste patru ori, aplicația de videoconferințe Zoom așteapta ca în anul fiscal curent afacerile sa creasca cel puțin cu 40%, spun cei de la companie. Chiar daca unii se vor întoarce la birou, mulți vor continua sa lucreze și de…

- Un judecator federal american a aprobat plata a 650 de milioane de dolari de catre Facebook pentru a pune capat unei dispute privind confidentialitatea, caz ce a implicat compania din California si 1.6 milioane de utilizatori din statul Illinois, informeaza The Guardian, potrivit Agerpres. Decizia…

- Actorul american Sylvester Stallone, 74 si sotia lui, antreprenorul și fostul model Jennifer Flavin, 52 de ani, au achizitionat cu 35,4 milioane de dolari o proprietate in Palm Beach, statul Florida, SUA, informeaza Palm Beach Daily News, citat de News.ro.Sylvester Stallone a cumparat proprietatea de…

- Celebra ferma din California in care a locuit cantaretul Michael Jackson, a fost cumparata de miliardarul Ron Burkle cu suma de 22 de milioane de dolari, mult sub pretul ei initial de vanzare, informeaza AFP. Neverland a fost scoasa pentru prima data la vanzare in anul 2015 contra sumei de 100 de milioane…

- Criptomoneda bitcoin a depasit pentru prima data plafonul de 20.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata. Bitcoin a ajuns cu 4,5%, ajungand la 20.440 dolari. Anul acesta, bitcoin s-a apreciat cu peste 170%, datorita cererii din partea marilor investitori, atrasi de potentialul unor…