Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a organizat marti, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii Mintale, o masa rotunda cu tema „Serviciile de Sanatate Mintala, actualitati si directii strategice de dezvoltare”, care a adus impreuna experti, profesionisti si persoane interesate sa discute despre provocarile si solutiile…

- Prevalenta tulburarilor mintale si de comportament aproape s-a dublat in ultimii 10 ani in Romania, ajungand la 2.890 cazuri la suta de mii de locuitori in anul 2021, potrivit datelor INSP. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, vorbeste, marti, de Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale, despre o Carta Alba…

- Palatul Victoria va fi iluminat marți in verde, culoare simbol a Zilei Mondiale a Sanatații Mintale. „Palatul Victoria va fi iluminat marți in verde, culoare simbol a Zilei Mondiale a Sanatații Mintale. Prin acest, demers, Guvernul Romaniei se alatura instituțiilor cu rol in creșterea conștientizarii…

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) se alatura comunitații globale in marcarea Zilei Mondiale a Inimii, o zi dedicata conștientizarii și prevenirii bolilor cardiovasculare, care raman una dintre cele mai mari amenințari pentru sanatatea populației din intreaga lume, potrivit Oficial.md…

- Statele Unite au acordat Poloniei un imprumut direct de doua miliarde de dolari pentru modernizarea armatei. Departamentul de Stat de la Washington considera ca securitatea Poloniei este vitala pentru flancul estic al NATO, transmite DPA, preluat de Agerpres.

- Cu ce se incalta romanii? Polonia si Germania sunt principalele piete de import de incaltaminte ca valoare, dar in volum China e imbatabila. Pretul mediu al unei perechi de pantofi a scazut de la 13,4 dolari in 2021 la 12,4 dolari anul trecut, un an marca

- O demonstratie de Kung Fu va avea loc la Mangalia, in judetul Constanta, vineri, 25 august 2023, pentru a se marca "Ziua Mondiala a Kung Fu" Kung Fu World Day 2023 .Evenimentul se va desfasura pe platforma din fata Casei Tineretului. Festivitatea este organizata de Asociatia Romana de Kung Fu, Fundatia…

- Statele Unite au pregatit un buget de peste 866 de milioane de dolari, in anul fiscal 2023-2024, pentru dezvoltarea sistemului antiracheta Aegis, creat pentru interceptarea rachetelor balistice, iar o parte din acești bani va ajunge și la Deveselu, in Romania. De asemenea, vor fi fonduri și pentru baza…