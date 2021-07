Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor Vocea Bulgariei 2021, DARA lanseaza single-ul „Thunder”, alaturi de Universal Music Romania. „Thunder” aduce un vibe de anii 80 și a fost compus chiar de catre artista, impreuna cu duo-ul compozitor KU3E – Chris Young (Kylie Minogue, Jason Derulo, Lionel Richie, Rod Stewart, Ella Eyre,…

- Halsey lanseaza albumul „If I Can’t Have Love, I Want Power” . “If I Can’t Have Love, I Want Power” este al patrulea album al lui Halsey și este produs de Trent Reznor și Atticus Ross. Coperta noului proiect a fost facuta publica la The Metropolitan Museum of Art din New York. „Acest album este... View…

- Pregatita pentru club, Surf Mesa evoca nopți romantice de vara, permițand vocii calde a lui Bipolar Sunshine sa fie deasupra ritmului și a instrumentelor vesele. Daca te uiți la videoclipul piesei, vei remarca in mod sigur un avatar Surf Mesa, generat de IA, care debuteaza in vizualul pentru „Lose My…

- Delia marcheaza ziua de 1 iunie cu un cadou pentru fanii sai: noul single ”Racheta” lansat cu videoclip de animație creionat pe baza desenelor facute de artista. Piesa a fost compusa de Delia și produsa de Alex Cotoi și marcheaza fascinația artistei pentru spațiu, Univers, transpusa in iubire și sentimentele…

- Eugenia Nicolae, pe care ai putut sa o vezi in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: ”De ce nu ma legeni”. Eugenia Nicolae a impresionat la Romanii au talent cu vocea sa. Artista canta inca din copilarie și iși compune propriile piese. Acum vine…

- Fenomenul din online “Inoata Chelutu” a ajuns la un nou nivel: Dorian Popa lanseaza jocul “Inoata Chelutu”. Pentru utilizatorii romani, jocul se numește “Inoata Chelutu”, iar pentru publicul internațional – “Frenchie The Swimmer”. In joc le putem gasi ca personaje pe cei doi protagoniști, Dorian Popa…

- JO lanseaza un nou single: „Dorul”. Deși pentru unii oameni, dorul poate fi și o bucurie, o cale de a deveni mai conștienți de ceea ce iubesc, de ceea ce iși doresc cu adevarat, adesea acesta exprima o lipsa și este un sentiment chinuitor. „«Dorul» vine cu niște trairi care se simt cu ochii inchiși....…

- INNA iși unește forțele cu Alok (cunoscut pentru hitul ”Love Again”) și Sofi Tukker (”Best Friend”) pentru ”It Don’t Matter”. ”Sunt extrem de entuziasmata și recunoscatoare pentru aceasta colaborare cu artiști cool pe care ii apreciez – Alok și Sofi Tukker”, marturisește INNA. Piesa s-a lansat exclusiv…